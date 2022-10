Rishi Sunak è il nuovo premier britannico

AGI - Rishi Sunak è ufficialmente il nuovo premier britannico. Il leader dei Tory è stato incaricato da re Carlo III di formare il governo. Atteso ora il suo primo discorso alla nazione da Downing Street.

Poco fa il monarca ha ricevuto ufficialmente le dimissioni di Liz Truss. Dopo la nomina, il nuovo capo di Downing Street parlerà per la prima volta pubblicamente, in un intervento che verrà trasmesso in tv.

L'ex ministro dell'Economia britannico, Rishi Sunak ha 42 anni.

"Il Regno Unito è un grande Paese, ma non c'è dubbio che dobbiamo affrontare una sfida sull'economia" ha detto Sunak nel suo primo discorso da leader dei Tory. "Ora abbiamo bisogno di stabilità e unità. La mia assoluta priorità sarà unire il nostro partito e il nostro Paese. Perché questo è l'unico modo per superare le sfide che dobbiamo affrontare e costruire un futuro migliore e più prospero per i nostri figli e nipoti", ha aggiunto Sunak, sottolineando che diventare premier del Regno Unito "è il più grande privilegio della mia vita".

Sunak ha iniziato il suo discorso ringraziando Liz Truss per "il servizio reso" al Paese in "circostanze eccezionalmente difficili".