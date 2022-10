Casa Bianca: "Nessuna evidenza che Mosca prepari l'uso dell'arma nucleare"

AGI - Agli Stati Uniti non risulta che la Russia si stia preparando a utilizzare un'arma nucleare in Ucraina.

"Non vediamo evidenze che stia facendo preparativi per usare l'arma nucleare ma continueremo a monitorare da molto vicino ovviamente", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre in conferenza stampa.

"Spetta all'Ucraina, al presidente Zelensky la decisione di negoziare" la pace con la Russia: ha spiegato la portavoce della Casa Bianca.

"Noi vogliamo assicurarci che Kiev abbia ciò di cui ha bisogno, motivo per il quale continuiamo a inviare aiuti a Kiev insieme con i nostri alleati, ma spetta a Zelensky decidere per il suo Paese" se negoziare con la Russia, ha proseguito Jean-Pierre rispondendo ai giornalisti sulla lettera di alcuni esponenti Dem che invitavano il presidente Joe Biden a negoziare la pace direttamente con Mosca.