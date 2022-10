Sunak: "La grande sfida è l'economia, la priorità è unire il Paese"

AGI - "Il Regno Unito è un grande Paese, ma non c'è dubbio che dobbiamo affrontare una sfida sull'economia". È con queste parole che Rishi Sunak ha avviato il supo percorso da leader dei Tory. "La mia priorità è unire il Paese", ha aggiunto, sottolineando che diventare premier del Regno Unito "è il più grande privilegio della mia vita".

Sunak ha iniziato il suo discorso ringraziando Liz Truss per "il servizio reso" al Paese in "circostanze eccezionalmente difficili". "Non c'è dubbio che ci troviamo di fronte a una profonda sfida economica. Ora abbiamo bisogno di stabilità e unità. La mia assoluta priorità sarà unire il nostro partito e il nostro Paese. Perché questo è l'unico modo per superare le sfide che dobbiamo affrontare e costruire un futuro migliore e più prospero per i nostri figli e nipoti".

L'ormai prossimo premier britannico ha escluso lo svolgimento di elezioni anticipate in Gran Bretagna. Come riportano i media britannici, ha parlato ai parlamentari Tory dopo che il Comitato del 1922 del partito conservatore ha annunciato la sua vittoria nella corsa alla leadership aperta dalle dimissioni di Liz Truss. "Ha detto che non ci saranno elezioni generali anticipate", ha rivelato il parlamentare conservatore Simon Hoare, come riporta Sky News.

Sunak non diventerà premier britannico oggi, lunedì. Lo ha precisato durante un briefing un portavoce di Downing Street, citato dal Guardian. Il passaggio di consegna tra Liz Truss e Sunak dovrebbe avvenire martedì.

La premier uscente si è congratulata e ha assicurato "pieno sostegno". È probabile che Truss - dimessasi la settimana scorsa sulla scia delle disastrose conseguenze delle sue proposte economiche - incontri il re Carlo III per lasciare formalmente l'incarico già martedì.

Congratulations @RishiSunak on being appointed as Leader of the Conservative Party and our next Prime Minister.



You have my full support. — Liz Truss (@trussliz) October 24, 2022

"Congratulazioni a Rishi Sunak per essere diventato primo ministro del Regno Unito. Lavorare insieme è l'unico modo per affrontare le sfide comuni e portare stabilità è la chiave per superarle" ha scritto da parte sua in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.