Secondo gli 007 britannici i russi potrebbero ritirarsi da Kherson

AGI - Le recenti dichiarazioni dei vertici militari russi fanno ipotizzare prossimi ulteriori ritiri dalla regione di Kherson, occupata all'inizio della "operazione militare speciale". È la valutazione degli analisti militari di Usa e Regno Unito.

Nell'aggiornamento quotidiano dell'intelligence della Difesa britannica, si ricorda che due giorni fa "il generale Sergei Surovikin, recentemente nominato comandante delle forze russe in Ucraina, ha dichiarato ai media russi che "è emersa una situazione difficile" nell'area di Kherson" e "ha approvato i piani precedentemente annunciati dalle autorità di occupazione per l'evacuazione della popolazione civile". Secondo gli analisti di Londra, "l'annuncio di Surovikin che evidenzia le notizie negative sull'"operazione militare speciale" è particolarmente insolito".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/LeQsOOjVXy



#StandWithUkraine pic.twitter.com/rHzlFrXAJU — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 20, 2022

E' probabile che indichi che le autorità russe stiano seriamente prendendo in considerazione un importante ritiro delle loro forze dall'area a ovest del fiume Dnipro". Per attuarlo, con i ponti danneggiati, dovranno probabilmente utilizzare il ponte temporaneo su barche "completato nei giorni scorsi vicino a Kherson" oltre che "unita' militari di traghetti su pontoni, che continuano a operare in diverse località".

Additional Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022



Russia would rely heavily on military pontoon ferry units during any withdrawal across the Dnipro river.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/ILsUwLvIiG — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 20, 2022

Anche gli analisti dell'americano Institute for the Study of War ritengono che "le autorità russe stiano creando le condizioni informative per giustificare le previste ritirate russe e le significative perdite territoriali nell'Oblast' di Kherson".

"I leader militari russi - secondo l'analisi di ISW - hanno evidentemente imparato dai precedenti fallimenti informativi e operativi durante la recente controffensiva ucraina nell'Oblast di Kharkiv e stanno quindi probabilmente cercando di mitigare le conseguenze informative e operative di una mancata difesa contro un'altra avanzata ucraina di successo"