L'allarme dell'Onu sull'Etiopia: rischio "significativo" di escalation del conflitto

AGI - Esiste un "rischio significativo di escalation" del conflitto in Etiopia: lo ha detto l'austriaco Volker Turk, che questa settimana ha iniziato il suo mandato come Alto Commissario delle Nazioni Unite per gli Affari Esteri.

“Sono profondamente turbato dal significativo rischio di escalation data la massiccia e continua mobilitazione di soldati e combattenti da parte delle varie parti in conflitto”, ha affermato attraverso un comunicato stampa.

Turk ha fatto appello a tutte le parti in conflitto affinché cessino immediatamente tutte le ostilità e si adoperino per una soluzione pacifica e duratura. Dopo una tregua di cinque mesi che ha dato speranza per i negoziati, i combattimenti sono ripresi il 24 agosto nel nord dell'Etiopia.

Lunedì, il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha sottolineato che la situazione in Etiopia sta andando "fuori controllo". A causa delle difficoltà in termini di comunicazioni e di accesso, l'Onu non ha un bilancio completo del numero delle vittime.

"Quello che siamo stati in grado di documentare dal 31 agosto è che, secondo quanto riferito, almeno 31 civili, compresi bambini, sono stati uccisi e altri 73 feriti in 14 attacchi aerei separati lanciati dall'Air Force. Donne etiopi nella regione del Tigray, tra cui Mekele, Shire e in altre parti del Tigray", ha detto la portavoce dell'Onu, Ravina Shamdasani, durante una conferenza stampa a Ginevra.

Ma ovviamente è molto probabile che questa cifra sia estremamente sottovalutata”, ha aggiunto. L’Alto rappresentante delle Nazioni Unite, Turk, poi, ha sottolineato, come si legge nel comunicato stampa, che gli ultimi attacchi aerei nella regione del Tigray rischiano di esacerbare notevolmente l'impatto delle ostilità sui civili.

"Dal 31 agosto abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di vittime civili e distruzione di proprietà civili a causa di attacchi aerei e colpi di artiglieria nel Tigray. Le interruzioni delle comunicazioni rendono particolarmente difficile la verifica delle informazioni, ma chiaramente il bilancio per i civili è sbalorditivo", ha affermato Turk.

Tra le persone uccise di recente c'è un membro dello staff dell'Ong, International Rescue Committee (Irc), che faceva parte di una squadra che fornisce aiuti umanitari a donne e bambini.

"Questo è del tutto inaccettabile", ha affermato Turk, che ha invitato le parti in conflitto a rispettare il diritto umanitario internazionale, in particolare adottando tutte le misure possibili per proteggere i civili e le proprietà civili e facilitando l'accesso umanitario alle popolazioni.

"Secondo il diritto internazionale, attacchi indiscriminati o attacchi mirati deliberatamente a civili costituiscono crimini di guerra", ha affermato l'Alto Commissario.

Il conflitto, che dal novembre 2020 contrappone il governo federale etiope alle autorità ribelli del Tigray, si svolge quasi a porte chiuse, con l'Etiopia settentrionale in gran parte interdetta ai giornalisti.

Ma secondo fonti concordanti, il Tigray è attualmente preso in un movimento a tenaglia tra, a nord dall’Eritrea, un'offensiva congiunta degli eserciti etiope ed eritreo, e a sud, le truppe etiopiche aiutate dalle forze dei vicini Amhara e Afar.