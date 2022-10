Una deputata dell'estrema destra svedese ha definito Anna Frank "immorale"

AGI - Il partito di estrema destra Democratici Svedesi ha sospeso la deputata Rebecka Fallenkvist, appena eletta, per aver attaccato Anne Frank, definendola "immorale". In un post su Instagram, la parlamentare ha postato una foto del diario di Anne Frank, una delle opere più famose sull'Olocausto, commentando: "Dopo 50 pagine, finora Anne Frank mi è sembrata solo immorale".

L'ambasciatore israeliano in Svezia, Ziv Nevo Kulman, ha condannato su Twitter lo "spregevole insulto", mentre la Jewish Youth Association ha descritto il post come "incredibilmente disgustoso".

I strongly condemn

this despicable insult, disrespectful of the memory of Anne Frank. It comes in sharp contrast to #Sweden’s efforts to preserve the memory of the #Holocaust. Unfortunately, there are many more bad weeds that must be uprooted. pic.twitter.com/ircMIVWbQ8