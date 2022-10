Musk: "La Russia sta cercando di distruggere Starlink"

AGI - La Russia "sta cercando attivamente di distruggere Starlink", la galassia di satelliti di SpaceX che ha garantito finora la connessione internet alle forze armate ucraine.

Lo ha scritto su Twitter l'imprenditore Elon Musk, che nei giorni scorsi ha chiesto al Pentagono di farsi carico delle spese per mantenere i satelliti in funzione, diventate insostenibili secondo il miliardario sudafricano.

Big difference between peace comms vs warfront comms.



Starlink is only comms system still working at warfront – others all dead.



Russia is actively trying to kill Starlink. To safeguard, SpaceX has diverted massive resources towards defense.



Even so, Starlink may still die.