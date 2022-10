Decine di minatori sono morti per un'esplosione in Turchia

AGI - È salito a 28 morti il bilancio della esplosione in una miniera di carbone nel Nord-Est della Turchia. Lo ha riferito il ministro della Salute turco Fahrettin Koca, aggiungendo che al momento negli ospedali sono ricoverati 11 feriti. Gli operai sono rimasti intrappolati nel sottosuolo, dentro le gallerie situate dai 300 ai 350 metri sotto il livello del mare.

L'esplosione è avvenuta in una miniera di Amasra, città costiera sul Mar Nero. Sul posto anche i ministri dell'Interno e dell'Energia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato di avere annullato gli impegni per recarsi anche lui, nella giornata di oggi, sul luogo dell'incidente. "La nostra speranza è che le perdite di vite non siano più alte e che i nostri minatori possano essere tratti in salvo sani" ha dichiarato.