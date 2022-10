Fiamme e spari nel carcere Evin. Teheran: "Tutto sotto controllo"

AGI - Nella prigione di Evin a Teheran è scoppiato un incendio e nell'area si sentono colpi d'arma da fuoco e il suono delle sirene.

Lo riporta la Bbc in farsi citando, le immagini pubblicate da profilo 1500tasvir che monitora le violazioni nella Repubblica islamica.

Gunshots can be heard from Evin Prison and smoke can be seen. #MahsaAmini #IranRevolution #مهسا_امینی pic.twitter.com/ut5Ds0Oup9

Il carcere di Evin è tristemente famoso perchè vi sono rinchiusi prigionieri politici e dissidenti.

Nella struttura carceraria è rinchiusa anche l'italiana Alessia Piperno, arrestata alla fine di settembre.

#BREAKING There are reports and videos of a fire at Tehran's notorious Evin Prison. The Police Special Units have been reportedly deployed, and prison sirens and gunshots are heard in the videos. pic.twitter.com/C3UayIokZF