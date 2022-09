Wang Yi a Blinken: "Messaggi sbagliati e pericolosi su Taiwan"

AGI - Gli Stati Uniti stanno inviando "segnali molto sbagliati e pericolosi" a Taiwan, e più le attività di indipendenza di Taiwan sono dilaganti, meno è probabile che sarà un accordo pacifico. Questa è la posizione di Pechino espressa dal ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al segretario di Stato Antony Blinken. Wang ha aggiunto che gli Usa stanno tentando di minare la sovranità e l'integrità territoriale della Cina su Taiwan.

Blinken, in precedenza, aveva "sottolineato che preservare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan è fondamentale per la sicurezza e la prosperità regionale e globale".

I met with PRC Foreign Minister Wang Yi today in NYC. I reiterated the need to maintain open lines of communication and discussed ways to responsibly manage the U.S.-PRC relationship, especially during times of tension. pic.twitter.com/hjCn2witzI