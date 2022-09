Lavrov all'Onu: "L'Occidente vuole smembrare e cancellare la Russia"

AGI - "L'Occidente, invece di un dialogo onesto e la ricerca di compromessi, punta su provocazioni grossolane e messe in scena". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu.

Il capo della diplomazia di Mosca ha poi rincarato la dose denunciando che, "contrariamente al buon senso più elementare, Washington e Bruxelles hanno esacerbato la crisi dichiarando una guerra economica alla Russia". Il risultato è l'aumento dei prezzi del gas e dei generi alimentari in tutto il mondo, ha aggiunto il ministro.

"Oggi si sta decidendo la questione del futuro ordine mondiale", ha detto il braccio destro di Vladimir Putin per la politica estera. "La russofobia ufficiale in Occidente ha acquisito proporzioni grottesche e senza precedenti. Non esitano a dichiarare apertamente la loro intenzione non solo di infliggere una sconfitta militare al nostro Paese ma anche di smembrarlo e cancellarlo dalle carte geografiche".