"Non è un bluff". La minaccia nucleare di Putin

Shoigu ha fornito alcune precisazioni sulla mobilitazione parziale annunciata da Putin durante il suo discorso alla nazion. "La Russia ha un'enorme risorsa in termini di mobilitazione militare, un bacino di quasi 25 milioni di persone", ha sottolineato il ministro della Difesa di Mosca aggiungendo che "la Russia richiamerà 300mila riservisti per la sua guerra in Ucraina".

