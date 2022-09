Il tifone "senza precedenti" che spaventa il Giappone

AGI - L'Agenzia meteorologica giapponese (Jma) ha emesso un'allerta speciale in vista dell'arrivo sull'isola di Kyushu (Sud-Ovest), previsto per domenica, del potente tifone Nanmadol, descritto come una tempesta "senza precedenti" nel Paese. È la prima volta che la Jma attiva un'allerta di questo tipo per una delle quattro isole principali dell'arcipelago.

Alla mezzanotte di oggi, le 17 in Italia, Nanmadol era circa 300 chilometri a sud-est delle isole Amami, spinto da raffiche di vento fino a 270 chilometri orari.

Powerful Typhoon #Nanmadol is already battering the #Ryukyu Islands. A turn to the N & NE will send this very dangerous storm up the spine of #Japan early next week. Life threatening flooding and destructive winds along it path. The JMA already has Emergency Warnings in effect. pic.twitter.com/bcVr7ugR7z