La fine dell'era dell'abbondanza

AGI - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avvertito che la Francia deve affrontare "sacrifici" nella nuova era segnata dal cambiamento climatico e dall'instabilità causata dall'invasione russa dell'Ucraina che ha segnato "la fine dell'abbondanza".

"Credo che stiamo vivendo un punto di svolta o un grande sconvolgimento. In primo luogo perché stiamo vivendo la fine, o quella che potrebbe essere la fine, dell'abbondanza", ha detto Macron parlando al suo gabinetto in un discorso trasmesso in tv.

Riferendosi alla guerra in Ucraina, ha aggiunto: "Difendere il nostro sistema basato sulla libertà in cui siamo abituati a vivere, a volte può comportare dei sacrifici".