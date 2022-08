La rigida selezione per partecipare al simposio di Jackson Hole 

AGI - Da oltre tre decenni, in una valle dello Stato del Wyoming appena fuori il Parco Nazionale di Yellowstone, accade che i principali banchieri del mondo si riuniscano per discutere di questioni economiche, implicazioni e opzioni politiche. Il meeting, noto come il Simposio di Jackson Hole, quest'anno si tiene dal 25 al 27 agosto ed è organizzato dalla Federal Reserve Bank of Kansas City.

In una tipica edizione partecipano circa 120 tra banchieri centrali, politici, accademici, economisti e giornalisti, accuratamente selezionati a seconda del tema trattato. Una volta scelto l'argomento principale su cui verterà la discussione - che quest'anno sarà "Rivalutare i vincoli sull'economia e sulla politica" - la Federal Reserve di Kansas City chiede a degli esperti di redigere degli elaborati su tali temi. La partecipazione richiede il pagamento di una quota utilizzata per pagare le spese dell'evento.

Lontani dalle pressioni quotidiane politiche e di mercato, Jackson Hole "permette ai partecipanti di fare un passo indietro e sfidare i loro presupposti e questa è una componente chiave del successo del Simposio", racconta il presidente e amministratore delegato della Federal Reserve Bank di Kansas City, Esther George. L'ampia vallata a 2.000 metri di altezza, dal 1978 fa da da sfondo al simposio più atteso dagli operatori finanziari, da cui si decidono spesso le sorti dell'economia mondiale.

L'obiettivo è quello di favorire un dibattito aperto, una discussione riflessiva e, soprattutto, la massima trasparenza durante lo svolgimento dei lavori, i cui atti vengono poi pubblicati sul sito del simposio.

A oggi oltre 150 esperti hanno prodotto scritti su temi come inflazione, mercato del lavoro e commercio internazionale, tutti consultabili sul sito della Fed di Kansas City. Dalla grande crisi finanziaria del 2009 i vari presidenti della Fed utilizzano il simposio per annunciare cambi di politica monetaria o di prospettive economiche. Non a caso, l'intervento più atteso è quello di Jerome Powell, in programma venerdi' alle 16 italiane.