A Kiev è stata allestita una 'parata' di carri armati russi distrutti

AGI - A pochi giorni dalla Festa dell'Indipendenza, che cade il 24 agosto, al centro di Kiev è stata allestita una 'parata' di carri armati russi distrutti, le cui immagini stanno facendo il giro della Rete.

"A febbraio", scrive su Twitter il ministero della Difesa ucraino postando il video, "i russi pianificavano di marciare al centro di Kiev". "Sei mesi dopo l'inizio di questa guerra, la vergognosa esposizione di metallo russo arrugginito ricorda a tutti i dittatori come una nazione libera e coraggiosa possa rovinare i loro piani", conclude il tweet del dicastero.

In February, russians were planning a parade in downtown Kyiv.

6 months into the large-scale war the shameful display of rusty russian metal is a reminder to all dictators how their plans may be ruined by a free and courageous nation.#FreedomIsOurReligion

