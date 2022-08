Un incendio in una chiesa a Giza in Egitto ha causato oltre 40 morti

AGI - Almeno 41 persone sono morte a causa di un incendio originatosi in una chiesa copta a Giza, in Egitto, che ha spinto alla fuga i 5 mila fedeli presenti.

Lo riferiscono le autorità ecclesiastiche locali. Il ministero della Salute egiziano ha riferito, separatamente, che alcune delle 55 persone date inizialmente per ferite hanno perso la vita.

Update: More than 40 people reported dead due to the fire that erupted in Abu Sefein Monastery church in Imbabah.#Egypt #Breaking #BreakingNews pic.twitter.com/7i55VurORB