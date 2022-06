Quadrante a Severodonetsk si combatte strada per strada

AGI - Nelle ultime 24 ore si sono registrati contrattacchi delle forze ucraine a Severdonetsk, nell'Est del Paese, che hanno probabilmente frenato lo slancio dele forze russe, che in precedenza avevano concentrato nella zona tutta la loro potenza di fuoco. Lo riferisce l'intelligence britannica nel suo ultimo aggiornamento, spiegando che le forze russe impegnate in quest'area includono riservisti delle forze separatiste dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk.

Queste truppe sono scarsamente equipaggiate e addestrate e mancano di equipaggiamento pesante rispetto alle normali unità russe. "La situazione a Severodonetsk, dove continuano i combattimenti di strada, rimane estremamente difficile", ha detto il presidente ucraino Zelensky.

L'uso di forze di fanteria per procura per le operazioni di sgombero urbano è una tattica russa precedentemente osservata in Siria, dove la Russia ha impiegato il V Corpo dell'esercito siriano per assaltare le aree urbane. Questo approccio probabilmente indica il desiderio di limitare le perdite subite dalle forze russe regolari.

Anche l'American Institute for War Studies (Isw), pur sottolineando che le truppe russe sono in grado di conquistare interamente Severodonetsk e Lysychansk, conferma che la difesa ucraina resiste. Le truppe ucraine continuano ad impedire stanno ai russi di circondare le loro nella regione di Lugansk, e stanno respingendo gli attacchi russi a Severodonetsk. L'esercito russo ha concentrato tutte le sue risorse in quest'area, ma finora ha ottenuto solo modesti risultati. L'esercito ucraino sta conducendo contrattacchi localizzati anche a nord di Kherson.

A Kiev diverse esplosioni sono state udite nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky, ha riferito il sindaco, Vitali Klitschko. "Al momento non ci sono morti per attacchi missilistici sulle infrastrutture. Un ferito è stato ricoverato in ospedale. I soccorritori stanno ancora lavorando nelle aree colpite". Almeno 11 civili sono stati uccisi nella regione di Lugansk, dove si trova Severodonetsk, nella vicina regione di Donetsk e nella città meridionale di Mykolaiv.

"Le città nell'area orientale del Donbass, nel cuore dell'offensiva russa, sono sotto "costanti attacchi aerei, di artiglieria e di missili", ma le forze ucraine mantengono la loro posizione, ha assicurato Zelensky. Severodonetsk è la più grande città ancora in mano ucraina nella regione di Lugansk. Mosca ha assicurato che alcune unità militari ucraine si sono ritirate, ma secondo il sindaco, Oleksandr Striuk, i soldati di Kiev stanno combattendo per riconquistare la città.

"I nostri soldati sono riusciti a costruire una linea di difesa, stiamo facendo tutto il necessario per riprendere il controllo totale" della città, ha detto. "I russi stanno facendo saltare in aria i ponti, per bloccare l'invio di rinforzi", ha aggiunto. Da parte sua, Mosca rivendica la distruzione di due centri di comando ucraini e sei depositi di munizioni nelle regioni di Donetsk e Lugansk.