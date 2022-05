Quanto è importante per i russi la conquista della città di Lyman 

La conquista della città di Lyman da parte dei russi è "strategicamente importante" secondo l'ultima valutazione dell'intelligence britannica. "Il 27 maggio, le forze russe hanno probabilmente catturato la maggior parte della città di Lyman, nel nord dell'Oblast di Donetsk, in quella che probabilmente è un'operazione preliminare per la prossima fase dell'offensiva russa nel Donbass". Lyman, prosegue l'aggiornamento dell'analisi di Londra, "è strategicamente importante perché è sede di un importante nodo ferroviario e da' accesso a importanti ponti ferroviari e stradali sul fiume Siverskyy Donets".

