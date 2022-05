Mark Zuckerberg citato in giudizio per lo scandalo di Cambridge Analytica

AGI - Il procuratore del distretto di Columbia, dove si trova la capitale degli Stati Uniti, Washington, ha citato in giudizio il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, per lo scandalo sulla privacy che ha coinvolto i dati degli utenti di Facebook con Cambridge Analytica.

La società di consulenza britannica aveva utilizzato un'applicazione per raccogliere milioni di dati dagli utenti di Facebook senza il loro consenso e per scopi politici.

Cambridge Analytica ha utilizzato i dati della piattaforma per sviluppare profili psicologici degli elettori, che hanno venduto, tra gli altri, ai responsabili della campagna elettorale dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il voto del 2016.

Annunciando la causa, il procuratore generale del distretto di Columbia, Karl Racine, ha affermato che le sue indagini indicano che Zuckerberg ha un "coinvolgimento diretto" negli errori della tutela della privacy che hanno consentito a Cambridge Analytica di svolgere le sue attività.

NEW: We're suing Mark Zuckerberg for his role in Facebook’s misleading privacy practices and failure to protect millions of users’ data.



Our investigation shows extensive evidence that Zuckerberg was personally involved in failures that led to the Cambridge Analytica incident.