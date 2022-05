Incendio su un traghetto nelle Filippine, 7 morti

AGI - Almeno sette persone sono morte nelle Filippine dopo che un incendio divampato su un traghetto, ha costretto i passeggeri a buttarsi in mare. Lo riferisce la Guardie Costiera. L'incendio è scoppiato sul traghetto Mercraft 2 mentre trasportava 124 passeggeri dall'isola di Polillo a Real, nella provincia di Quezon, sull'isola principale di Luzon. Finora sono stati tratti in salvo centocinque passeggeri e la Guardia Costiera è ancora alla ricerca di eventuali dispersi.

BREAKING: Roro vessel Mercraft 2, with 124 passengers on board, caught fire as it was traveling from Polilio Island to Real Quezon. (PCG) pic.twitter.com/dWHebBhl7L