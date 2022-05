 Austin "Nuovo pacchetto di aiuti da oltre 20 paesi, la posta in gioco va ben oltre l'Europa"

AGI - Durante la riunione odierna del Gruppo di Contatto sull'Ucraina "oltre 20 Paesi hanno annunciato nuovi pacchetti di aiuti militari" a favore di Kiev. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, che ha parlato di un vertice "altamente costruttivo" e "di successo".

"Sono stati fatti notevoli progressi dal vertice di Ramstein", ha aggiunto Austin, il quale ha sottolineato l'impegno collettivo a "modernizzare le forze armate ucraine per scoraggiare ulteriori aggressioni russe".

Austin ha spiegato ai cronisti che le necessita' militari dell'Ucraina "rimangono grossomodo le stesse: missili a lungo raggio, carri armati e droni". "La natura della battaglia non e' cambiata", ha sottolineato il capo del Pentagono, "e' una battaglia che e' decisamente definita dall'artiglieria, si e' assistito a intensi scambi di artiglieria di recente".

"Oltre 80 mila chilometri quadrati della nostra terra vanno ripuliti da mine e ordigni" abbandonati durante il conflitto in corso con la Russia. Lo ha dichiarato Anatolii Kutsevol, vice sottosegretario dell'Ucraina, nel suo intervento al gruppo di lavoro sull'Ucraina del Comitato europeo delle regioni.

"Non c'è regione in Ucraina che non sia stata colpita dalla distruzione e dalle perdite" causate da "89 giorni di combattimenti" con le forze russe, ha aggiunto il rappresentante del governo di Kiev. "Nelle regioni più colpite il livello di distruzione è superiore al 70%" degli edifici "e a Mariupol il tasso è già superiore al 90%", ha precisato Kutsevol.

Zelensky, solo se incontrerò Putin si potrà decidere la pace Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che solo un suo incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin, può porre fine alla guerra. In Russia, ha dichiarato Zelensky in videoconferenza alla Casa ucraina di Davos, "hanno una struttura decisionale statale tale che nessuna decisione può essere presa senza di lui. E dobbiamo esserne chiaramente consapevoli. Tutte le loro istituzioni sono legate a un'unica decisione: la decisione del Presidente della Federazione Russa. E se parliamo di una decisione specifica sulla cessazione della guerra, senza di lui questa decisione non ci sara'", ha affermato Zelensky, secondo quanto riportato dall'agenzia Unian.

"Quindi non si può fare a meno di un incontro con il presidente della Federazione Russa", ha detto Zelensky, "in linea di principio, non accetto alcun incontro con nessun esponente della Federazione Russa, ad eccezione del Presidente della Federazione Russa, e con una sola questione sul tavolo: la fine della guerra, non c'e' altro di cui parlare".

Zelensky, 'Recupero Crimea? Costerebbe centinaia di migliaia di morti' Riconquistare la Crimea costerebbe all'Ucraina "centinaia di migliaia di morti". Lo ha dichiarato in videconferenza alla Casa ucraina di Davos il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo quanto riportato da Unian. Il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych aveva affermato pochi giorni fa che ci fossero le condizioni per liberare la Crimea e le aree del Donbass occupate.

Zelensky, se perdiamo moriranno i cittadini dei Paesi Nato Se l'Ucraina verrà sconfitta, la Russia andra' avanti e moriranno cittadini di Paesi Nato. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky durante una conversazione online alla Casa ucraina di Davos, riferisce un

Ukrinform.

"Se cadiamo, se l'Ucraina non sopravvive, la Russia andrà avanti. E poi andrà negli stati baltici - in Estonia, Lituania, Lettonia. Sono piccoli Stati che da soli, anche se uniti, non potranno difendere i valori di libertà e democrazia", Zelensky, "perché certi eserciti, i cittadini statunitensi e di Paesi europei che sono membri della Nato, non muoiano e poi vedano ciò che vedono le nostre famiglie, dobbiamo sostenere l'Ucraina".

Kiev, tre civili uccisi dai russi nel Donetsk Tre civili sono stati uccisi dai russi negli insediamenti di Zora, Soledar e Adamivka, nel Donetsk. Lo riferisce su Telegram il governatore della regione, Pavlo Kyrylenko, riferisce Ukrinform.

Kiev, liberati 24 insediamenti nella regione di Kharkiv La controffensiva ucraina nella regione di Kharkiv ha consentito finora la riconquista di 24 insediamenti. Lo riferisce su Facebook il comandante delle forze armate ucraine, Valeriy Zaluzhnyi.

Media, Berlino blocca la fornitura di veicoli da combattimento all'Ucraina Il governo tedesco sta bloccando la fornitura di veicoli da combattimento Marder all'Ucraina. Lo riporta la Bild. Secondo il quotidiano, da un mese il Consiglio di sicurezza federale, che include alcuni ministri chiave, non ha ancora preso una decisione sull'esportazione di fino a 100 dei mezzi prodotti dalla Rheinmetall. Bild fa riferimento a un documento riservato del Ministero della Difesa tedesco, in cui si afferma che il primo lotto di Marder richiede sei settimane per poter essere reso utilizzabile sul campo. Secondo il quotidiano, se le autorità avessero approvato le consegne in Ucraina a marzo, Kiev avrebbe già potuto utilizzare i veicoli.

La richiesta di esportazione sottoposta da Rheinmetall è stata presa in considerazione dal Consiglio di sicurezza federale dal 22 aprile ma il governo tedesco ne sta bloccando l'esame, afferma il quotidiano.

In precedenza, il quotidiano Die Welt, citando fonti del governo ucraino, aveva riferito che la fornitura di cannoni antiaerei semoventi Gepard all'Ucraina, che Berlino aveva promesso a Kiev, era stata bloccata perché la Germania non era riuscita a reperire un numero sufficiente di munizioni.

Milley, non ci sono istruttori Usa sul campo In Ucraina non sono presenti istruttori militari statunitensi. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il capo di stato maggiore congiunto americano, Mark Milley, sottolineando che ogni decisione in merito spetta al presidente.

Milley, telefonata con Gerasimov è stata utile La telefonata di pochi giorni fa tra il capo di stato maggiore congiunto Usa, Mark Milley, e l'omologo russo, Valeriy Gerasimov, è stata "utile" nell'ottica di "gestire i rischi ed evitare possibili escalation". Lo ha dichiarato Milley in conferenza stampa dopo la riunione del gruppo di contatto sull'Ucraina. Milley ha spiegato che "le comunicazioni a livello militare tra i due Paesi rimangono aperte".

Austin, nuovi pacchetti di aiuti da oltre 20 Paesi

Media, a Mariupol primo processo ai militari ucraini dell'Azovstal Si dovrebbe svolgere a Mariupol il primo processo contro i militari ucraini che si sono arresi all'acciaieria Azovstal. Lo ha riferito una fonte a conoscenza dei preparativi per il processo.

"Le informazioni preliminari disponibili indicano che il primo processo provvisorio si svolgera' proprio qui a Mariupol", ha affermato la fonte. Sara' seguito, secondo gli autori dello statuto del tribunale, da diverse altre fasi, che potrebbero aver luogo in altre localita', ha aggiunto.

Segretario alla Difesa Usa Austin, posta in gioco va ben oltre l'Europa "Tutti capiscono che la posta in gioco" della guerra in Ucraina "va ben oltre l'Europa" in quanto l'invasione russa "è un affronto all'ordine internazionale basato sulle regole". Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, in conferenza stampa dopo la riunione del Gruppo di Contatto sull'Ucraina.

Mattarella, da esaltazione nazionalismo danni immani "Il confronto, il dialogo, la cooperazione sono sempre strumenti di costruzione della pace e del benessere dei popoli. Al contrario, l'isolamento, l'esaltazione nazionalistica, le barriere frapposte all'esercizio dei diritti fondamentali, alimentano diffidenze e tensioni, generano conflitti, producono danni immani alla sorte delle persone e dei territori". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale l'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti Supreme Amministrative degli Stati membri dell'Unione europea, ACA-Europe.

Per il Capo dello Stato "ritroviamo questi due fronti, queste due visioni culturalmente e moralmente contrapposte, nella inattesa e allarmante condizione provocata dalla guerra di aggressione mossa dalla Federazione Russa all'Ucraina".

Appello di Zelensky alla comunità internazionale: "aiutateci" In collegamento video con il World Economic Forum di Davos, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha lanciato un appello alla comunità internazionale: "Vi chiedo di assistere l'Ucraina, assisterla finanziariamente. Fate presto perché molto dipende dalla velocità". Zelensky ha quindi ringraziato gli Stati Uniti per i recenti pacchetti di aiuti approvati dal Congresso e promulgati dal presidente Joe Biden.

Per l'intelligence di Kiev, Putin è scampato a un tentato omicidio 2 mesi fa Il presidente russo Vladimir Putin è scampato a un attentato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo sostiene Kyrylo Budanov, capo della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino in un'intervista all'Ukrainska Pravda. "C'è stato un tentativo non molto tempo fa di assassinare Putin. È stato addirittura aggredito, si dice, da rappresentanti del Caucaso, ma si tratta di una informazione non pubblica; il tentativo è stato due mesi fa ed è fallito", ha detto Budanov.

La Russia ritira la candidatura a Expo 2030, Odessa tra gli aspiranti La Russia ha annunciato il ritiro volontario della candidatura di Mosca all'Expo Universale del 2030, cui aspira anche la citta' portuale ucraina di Odessa. "Dobbiamo constatare che l'ultima vittima della campagna antirussa su vasta scala lanciata dall'Occidente per espellere il nostro Paese da ogni ambito di cooperazione è il movimento delle Esposizioni universali" si legge in un comunicato del Ministero degli Esteri russo. In queste condizioni, aggiunge, "malauguratamente non si può parlare di una competizione limpida per il diritto a ospitare le Esposizioni universali. È evidente che la candidatura di Mosca per l'Expo 2030, rispetto alle altre quattro, non puo' sperare in una valorizzazione giusta e imparziale, a prescindere dai suoi pregi".



Berlino contraria a un Recovery dell'Ue per la ricostruzione dell'Ucraina "Per l'assistenza macro finanziaria di lungo termine per l'Ucraina dobbiamo considerare tutte le misure con precisione. La Germania è aperta alla discussione, preferiamo tutte le misure per i prestiti. Tutte le misure simili al Next generation Eu non saranno sostenute dal governo tedesco". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Christian Lindner, al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo. "Al momento la preoccupazione è la liquidità dello Stato ucraino ed e' per questo che il G7 la scorsa settimana ha adottato un pacchetto per garantire la liquidità dell'Ucraina. Abbiamo raccolto 9,5 miliardi di dollari per il sostegno finanziario a breve termine per l'Ucraina", ha spiegato.

Harrod's, stop a vendite lusso a residenti in Russia Il grande magazzino britannico Harrods ha deciso di interrompere la vendita di beni di lusso costosi ai clienti residenti in Russia. L'azienda ha contattato i clienti che, in base ai loro dati, potrebbero essere interessati dal divieto del governo britannico di esportare beni di lusso in Russia, come sanzione per l'invasione ucraina, e che quindi non potrebbero fare acquisti presso il negozio di lusso.

Onu, con la in Ucraina guerra superata la soglia dei 100 milioni di profughi Come conseguenza diretta della guerra in Ucraina, oggi nel mondo in tutto oltre 100 milioni di persone sono in fuga da conflitti, violenze e violazioni varie, segnando un record storico. A riferire del tragico bilancio di civili sradicati, che per la prima volta ha superato la quota dei 100 milioni, è l'Alto commissariato Onu per i rifugiati. In altri termini, per esplicitare concretamente l'entità del fenomeno, questi 100 milioni di persone in fuga rappresentano più dell'1% della popolazione globale e nel mondo solo 13 Paesi hanno un popolazione superiore a questa soglia.

Putin, l'economia russa sta reggendo al colpo delle sanzioni "L'economia russa resiste abbastanza bene al colpo delle sanzioni". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, incontrando l'omologo bielorusso, Aleksandr Lukashenko. Allo stesso tempo, il leader del Cremlino ha convenuto che "non tutto è facile, quello che sta accadendo richiede un'attenzione e degli sforzi speciali da parte del blocco economico del governo". "Nel complesso, questi sforzi stanno avendo un effetto positivo", ha aggiunto Putin. Il presidente russo ha poi osservato che il passaggio ai pagamenti in valute nazionali nel commercio con i partner della Federazione russa "si sta facendo sentire". Questo, ha aggiunto, "non avviene a scapito dei nostri partner, la Russia adempie a tutti i suoi obblighi"

Sergente russo condannato all'ergastolo da un tribunale ucraino Il sergente russo Vadim Shishimarin è stato condannato all'ergastolo da un tribunale ucraino. Si tratta del primo processo per crimini di guerra realizzato dall'inizio dell'invasione russa, cominciata il 24 febbraio, in Ucraina. Il 21enne si era dichiarato colpevole di aver ucciso un 62enne disarmato nell'oblast di Sumy.

Mosca studia il piano di pace proposto dall'Italia La Russia sta studiando la proposta dell'Italia per una composizione pacifica della crisi in Ucraina. Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Andrey Rudenko. "L'abbiamo ricevuto da poco, lo stiamo valutando", ha detto Rudenko, rispondendo a chi gli chiedeva se Mosca stesse valutando le proposte del governo italiano su un accordo e come rispondeva a questo piano. Rudenko ha aggiunto che Mosca formulerà la sua risposta quando avrà finito di analizzarlo.

Mosca: pronti a negoziati se Kiev mostrerà un atteggiamento costruttivo Il governo russo è pronto a riprendere i negoziati con Kiev quando l'Ucraina mostrerà un atteggiamento costruttivo: lo ha detto il viceministro degli Esteri, Andrei Rudenko. Rudenko non ha escluso la possibilità di discutere con Kiev la possibilità di uno scambio tra prigionieri russi e quelli ucraini catturati ad Azovstal, se ciò "non contraddice il buon senso". "Ammetto ogni possibilità che non contraddica il buon senso", ha detto, rispondendo a una domanda dei giornalisti che gli chiedevano se Mosca contempli la possibilità di uno scambio.

Dzhaparova: abbiamo dimostrato che tutto è possibile La resistenza dell'Ucraina all'invasione russa, iniziata 3 mesi fa, "dimostra che niente impossibile: il mio Paese è la prova che tutto è possibile". Lo ha detto, all'inizio della sua lectio magistralis all'università Luiss di Roma, la viceministra degli Esteri di Kiev, Emine Dzhaparova. Quella in corso, ha premesso introducendo un lungo intervento, la sua prima esperienza di "lecture", "non è solo una guerra per il controllo di un territorio o una regione, ma per i principi nei quali crediamo, prima di tutto la libertà". Ancora "la guerra contro il mio Paese non è cominciata il 24 febbraio, ma nel 2014 con l'invasione russa della Crimea". Per questa ragione, durante la sua lezione Dzhaparova si sofferma a lungo sulla questione della Crimea, smentendo la teoria russa che si tratti di una regione tradizionalmente appartenente alla Russia. © AGF Emine Dzhaparova

Mosca annuncia la distruzione a Zhytomyr di armi dirette nel Donbass La Russia ha reso noto di aver distrutto nella regione di Zhytomyr, in Ucraina nord-occidentale, le armi che dovevano essere trasferite nel Donbass, dove le truppe di Mosca continuano la loro offensiva.

Le armi che l'Ucraina intendeva inviare alle sue forze nel Donbass sono state neutralizzate con "missili a lungo raggio ad alta precisione basati sul mare", ha fatto sapere Mosca, precisando che era l'equipaggiamento della 10a brigata dell'esercito ucraino. Nelle ultime 24 ore - ha continuato il portavoce del ministero della Difesa russo, il generale Igor Konashenkov - sono stati abbattuti anche tre caccia ucraini Su-25, due nella regione di Kherson e uno vicino a Kharkov, oltre a 13 droni, tra cui un Bayraktar; le forze russe hanno anche intercettato due missili tattici ucraini Tochka-U, abbattuto altri otto razzi Smerch lanciati dalle forze ucraine vicino alle città di Izyum, Topolske, Semionovka e Bitkino. Il portavoce ha sostenuto anche che gli aerei russi hanno distrutto quattro posti di comando, 48 aree di concentrazione di truppe ucraine e veicoli militari e sei depositi di armi ucraini nel Donbass.

L'intelligence britannica: in Ucraina Mosca ha già perso tanti uomini quanti in Afghanistan Nei primi tre mesi di invasione in Ucraina la Russia "probabilmente ha subito un bilancio di morti simile" a quello dell'Unione Sovietica durante i suoi nove anni di guerra in Afghanistan: lo rileva l'intelligence britannica nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina.

Biden: Giappone partner straordinario contro Putin Il Giappone è stato "un partner straordinario" nell'attuale crisi in Ucraina: lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden al premier giapponese, Fumio Kishida. "La nostra cooperazione è stata particolarmente vitale nell'organizzare la risposta globale per ritenere Putin responsabile della sua brutale guerra in Ucraina e del suo attacco alle norme e ai principi che sono alla base dell'ordine internazionale", ha aggiunto, nella conferenza congiunta al termine dell'incontro bilaterale tra i due leader. "E la nostra unità nel G7 per imporre costi economici alla Russia e sostenere il popolo ucraino sta inviando un messaggio forte sulla nostra volontà di difendere un ordine basato sulle regole".

Il premier giapponese Kishida: la Russia minaccia l'ordine globale "L'aggressione russa dell'Ucraina mina le fondamenta dell'ordine globale". Lo ha detto il premier giapponese Fumio Kishida al termine dell'incontro appena concluso a Tokyo con il presidente Joe Biden.

Gli Usa valutano l'invio di soldati a presidio dell'ambasciata di Kiev L'amministrazione americana sta considerando l'ipotesi di inviare soldati a presidiare l'ambasciata Usa riaperta di recente a Kiev. Lo riporta il Wall Street Journal. Il presidente Joe Biden non ha ancora preso la decisione ma nel caso venisse fatta, l'impiego di militari americani sarebbe solo a scopi difensivi, a protezione dell'ambasciata.