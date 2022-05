Al via in Estonia una maxi esercitazione della Nato con 15 mila soldati

AGI - Prenderà il via in giornata una delle più grandi esercitazioni mai realizzate dalla Nato nella storia dei Paesi baltici. Nome in codice Hedgehog, riferisce la Bbc, le esercitazioni si terranno in Estonia nelle prossime due settimane e coinvolgeranno 15.000 soldati provenienti da dieci Paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti oltre ai non membri Finlandia e Svezia.

Le manovre erano state pianificate molto prima dell'invasione russa dell'Ucraina