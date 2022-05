Guerra e sanzioni per l'incontro Biden-Draghi

AGI - Sarà alle ore 20 italiane, l'incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente Usa Joe Biden alla Casa Bianca.

Il premier italiano arriverà in tarda mattinata nella capitale americana, e a seguire si recherà alla Casa Bianca. Nello studio Ovale, i due presidenti affronteranno temi strategici (a giugno ci saranno il G7 e il vertice della Nato) e faranno il punto sul conflitto ucraino, con particolare attenzione al tema delle sanzioni.

Sarà più in generale anche l'occasione per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due Paesi. Il giorno dopo, l'11 maggio, Draghi avrà un incontro con la stampa, e poi alle ore 20,40 (ore italiane) è atteso alla Camera dei Rappresentanti per un incontro con la Speaker Nancy Pelosi e i leader dei Gruppi politici del Congresso. Quindi alle ore 00,25 (italiane), si terrà la cerimonia di premiazione dell'Atlantic Council: al Presidente del Consiglio verrà riconosciuto il Distinguished Leadership Award 2012, ossia come uno dei politici la cui influenza si è fatta sentire di più sul Pianeta. Già nel 2015 Draghi venne premiato dal prestigioso think thank americano: gli venne conferito il Global Citizen Award.