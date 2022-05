Bombardata una scuola nella regione di Luhansk

Zelensky, ora tocca ai feriti, medici e militari. Serhiy Volyna, asserragliato con le truppe del reggimento Azov: "Mi sembra di essere in qualche reality show infernale ma noi non siamo personaggi di fantasia" Stoltenberg: la Nato non accetterà mai l'annessione della Crimea. Di Maio: dal premier ucraino apertura importantissima sulla Crimea