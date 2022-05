Biden annuncia aiuti militari per altri 150 milioni

AGI - Dagli Usa arriveranno altri aiuti militari per 150 milioni di dollari. Si tratta soprattutto di munizioni per l'artiglieria e di radar, ma i fondi destinati alle armi per Kiev sono già praticamente finiti, ha detto Biden. "Il Congresso deve rapidamente sbloccare il pacchetto richiesto per rafforzare l'Ucraina sul campo di battaglia e sul tavolo del negoziato", ha chiesto il presidente americano riferendosi al pacchetto da 33 miliardi di dollari proposto al Parlamento Usa.

Sul campo, la regione di Odessa è stata oggetto di un nuovo bombardamento con missili da parte dei russi e le autorità locali hanno annunciato il coprifuoco per lunedì 9 maggio, giorno della celebrazione della vittoria nella seconda guerra mondiale.

Cinquanta civili fuori dall'acciaieria di Azovstal, in giornata nuovo convoglio dell'Onu per continuare l'evacuazione.