La vecchia fabbrica di San Pietroburgo dove nascono i troll della propaganda russa

AGI - La Russia ha trasformato una vecchia fabbrica a San Pietroburgo in una cosiddetta fattoria di troll per diffondere disinformazione e prendere di mira i critici del Cremlino, compresi i leader mondiali. Secondo una ricerca finanziata dal governo britannico, il sito nella città russa sarebbe stato utilizzato per "diffondere bugie" sui social media e nelle sezioni di commenti di siti popolari, ha affermato il ministero degli Esteri britannico in una dichiarazione che descrive in dettaglio quella che ha definito un'operazione "malata".

Il ministero, che condividerà la ricerca con le piattaforme di social media, ha affermato di aver scoperto che i dipendenti pagati della fabbrica di troll prendevano di mira politici, musicisti e band, in paesi tra cui Gran Bretagna, Sud Africa e India. Piattaforme online sono state usate per reclutare e coordinare nuovi simpatizzanti che poi prendono di mira i profili sui social media dei critici del Cremlino, inviandoli spam con commenti a sostegno del presidente russo Vladimir Putin e della guerra in Ucraina, ha aggiunto.

I troll hanno preso di mira il primo ministro britannico Boris Johnson e altri ministri del Regno Unito, insieme a leader mondiali tra cui il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell. Secondo la ricerca, anche gli account social di band e musicisti tra cui Daft Punk, David Guetta, Tiesto e Rammstein sembrano essere stati presi di mira dall'operazione di disinformazione.

"Non possiamo permettere al Cremlino e ai suoi loschi allevamenti di troll di invadere i nostri spazi online con le loro bugie sulla guerra illegale di Putin", ha affermato il ministro degli Esteri Liz Truss, "Il governo del Regno Unito ha allertato i partner internazionali e continuerà a lavorare a stretto contatto con alleati e piattaforme mediatiche per minare le operazioni di informazione russe".

Tracce dell'operazione sono state rilevate su otto piattaforme online, tra cui Telegram, Twitter e Facebook, ma erano particolarmente concentrate su Instagram, YouTube e TikTok. Gli influencer di TikTok sarebbero stati pagati per amplificare le narrazioni pro-Cremlino. Si dice che un canale Telegram chiamato "Cyber ​​Front Z" - la lettera Z indica il sostegno alla guerra in Russia - svolga un ruolo chiave nell'operazione.

Il quartier generale si trova in uno spazio affittato nella fabbrica meccanica per la costruzione dell'Arsenale di San Pietroburgo, un'azienda che produce attrezzature e tecnologia militare. I ricercatori hanno affermato che il gruppo sembra aver imparato dalle tattiche utilizzate dai teorici della cospirazione e dal gruppo terroristico dello Stato islamico.

Il ministero degli Esteri britannico ha affermato che l'operazione di trolling ha sospetti collegamenti con Yevgeny Prigozhin, uno stretto alleato di Putin accusato di controllare la famigerata bot farm con sede a San Pietroburgo, l'Internet Research Agency.

Gran Bretagna e Stati Uniti hanno precedentemente sanzionato sia Prigozhin che la bot farm.