Quadrante: i russi registrano "alcuni progressi" nel Donbass

AGI - All'indomani dell'attacco russo a Kiev, che ha suscitato forti proteste in Occidente, continuano le ostilità nelle regioni orientali e meridionali dell'Ucraina, dove le forze di Mosca continuano la loro lenta ma costante avanzata.

La Russia ha rivendicato l'attacco missilistico sferrato ieri a Kiev in contemporanea con la visita del segretario generale delle Nazioni, Unite Antonio Guterres. Un missile ha colpito un edificio residenziale, uccidendo Vira Ghyrych, giornalista ucraina di Radio Liberty.

Per Mosca l'obiettivo erano "i laboratori della compagnia spaziale Artyom" a Kiev. In altri attacchi nella regione di Kiev, le forze russe hanno preso di mira "tre centrali elettriche situate vicino agli incroci ferroviari", secondo il ministero della Difesa russo.

Guterres è rimasto "scioccato", la Francia ha condannato gli "attacchi indiscriminati", definiti "disumani" da Berlino. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ritenuto che il Cremlino avesse l'obiettivo di "umiliare l'Onu".

I was moved by the resilience and bravery of the people of Ukraine. My message to them is simple: We will not give up.



The @UN will redouble its efforts to save lives and reduce human suffering. In this war, as in all wars, the civilians always pay the highest price.