Missili su Leopoli, "sei le vittime". Il governatore del Lugansk: "I russi hanno occupato Kreminna"

Le forze russe hanno conquistato Kreminna, centro abitato nella regione orientale di Lugansk. "Le truppe dell'aggressore hanno occupato Kreminna", ha annunciato il governatore di Lugansk, Serhiy Gaiday, citato dai media ucraini.

Kreminna è stata teatro di duri combattimenti in strada da quando è iniziata la cosiddetta fase 2 dell'operazione militare speciale russa in Ucraina, che si sta concentrando sul Donbass.

❗️In the city of #Kreminna, #street #fights with occupiers have begun, according to the head of the #Luhansk Regional Administration, Serhii Haidai. Haidai also said that evacuation was impossible. pic.twitter.com/HZaHl68ou2