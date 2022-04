Harry e Megan hanno incontrato la regina Elisabetta

AGI - Harry e Meghan hanno fatto visita alla regina Elisabetta prima di raggiungere l'Aia dove il 16 aprile cominceranno gli Invictus Games, la manifestazione sportiva fondato da Harry per i veterani militari disabili. Lo ha reso noto un portavoce della coppia.

I media britannici hanno riferito che l'incontro si è svolto nel castello di Windsor. Secondo The Sun al castello sarebbe stato presente anche il principe Carlo. "L'atmosfera era rilassata", riporta il tabloid. Non è chiaro se con la coppia c'erano anche i figli Archie (di due anni) e Lilibet (di 11 mesi) che la regina non ha ancora mai incontrato.

Harry non metteva piede sul suolo britannico dallo scorso luglio in occasione dell'inaugurazione della statua dedicata a sua madre, la principessa Diana, scomparsa prematuramente nel 1997. Ad aprile Harry era tornato a casa per il funerale dell'amatissimo nonno, Filippo di Edimburgo. Meghan non aveva più fatto ritorno nel Regno Unito dal 2020, quando la coppia si trasferì prima in Cana a e poi in California dopo un tumultuoso addio alla famiglia reale.