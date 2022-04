Tra i politici più popolari di Germania, Scholz è soltanto terzo

AGI - Sono il ministro all'Economia Robertt Habeck e la ministra degli Esteri Annalena Baerbock dei Verdi i due politici più popolari in Germania. Il cancelliere Olaf Scholz arriva solo al terzo posto. È quanto emerge dal sondaggio Deutschlandtrend realizzato da Infratest-Dimap per l'emittente Ard: il primo posto è occupato da Habeck, il grado di consenso è balzato rispetto allo scorso mese di ben 7 punti a 54, seguito da Baerbock a 53 punti, con una crescita di tre punti.

Nel gradimento dei tedeschi Scholz lascia invece sul terreno ben 5 punti (51), così come crolla di 9 punti a 50 il ministro alla Sanità Karl Lauterbach. Cattiva performance anche per il capo dei liberali nonché titolare delle Finanze Christian Lindner (-10 a 39), seguito dal leader della Cdu Friedrich Merz (-1 a 36).

© MICHELE TANTUSSI / GETTY IMAGES EUROPE/POOL / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP Olaf Scholz

Un altro sondaggio, quello appena pubblicato dall'istituto Fgw per la Zdf, vede invece la Spd di Scholz prima forza politica stabile al 27% dei consensi, seguita dall'Unione Cdu/Csu al 24%. Di nuovo in crescita i Verdi di Habeck e Baerbock, che toccano il 19%, solidificando la propria posizione terza forza politica del Paese. In calo rispettivamente di un punto l'Fdp all'8% e la Linke, il partito della sinistra, al 4%, mentre guadagna sempre un punto all'11% l'ultradestra dell'Afd.