Marine Le Pen: "Se eletta niente bandiera Ue in foto ufficiale"

AGI - Marine Le Pen toglierebbe la bandiera europea dal suo ritratto ufficiale nel caso in cui venisse eletta presidente della Repubblica francese, lasciando solo la bandiera francese alle spalle. "Toglierei la bandiera europea perché non ho vocazione a essere governatrice di una regione europea, ma ad essere, se i francesi lo decideranno, presidente della Repubblica francese", ha affermato Le Pen in una intervista al primo canale Tf1, a quattro giorni dal primo turno delle presidenziali.