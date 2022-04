Orban verso una nuova vittoria delle elezioni in Ungheria

l primo ministro ungherese, l'ultranazionalista Viktor Orban, sembra aver vinto le elezioni, battuta la coalizione di opposizione: questo almeno da una prima rilevazione diffusa dopo la chiusura delle urne.

Secondo l'istituto demoscopico Median, la formazione di Orban, Fidesz, avrebbe ottenuto il 49% dei voti, mentre la coalizione di opposizione "Uniti per l'Ungheria" -che riunisce partiti di sinistra, ambientalisti, liberali e la destra populista- il 41%.

Alle 15, a quattr'ore dalla chiusura dei seggi, l'affluenza alle urne alle elezioni generali ungheresi e' stata del 52,75%, appena l'1% in meno rispetto alle elezioni del 2018 (53,64%).

Polling stations will close at 7pm across Hungary when the voting will end. However, those already in line at the 7pm point will be able to cast their vote. The National Election Office (NVI) will announce the first results at about 9pm.https://t.co/7QawZRk1Tf