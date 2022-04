La condanna del mondo per gli orrori a Bucha

AGI - 'Orrore e sgomento' per le immagini dei civili giustiziati per le strade e delle fosse comuni, che arrivano da Bucha dopo il ritiro delle truppe di invasione di Putin. Dalla Nato ai leader mondiali, sui media e sui social, scorre un coro di voci attonite, che condannano scene che non si vedevano in Europa da decenni.

Nato, a Bucha "atti orribili e inaccettabili"

Le uccisione di civili a Bucha rappresentano "atti orribili e assolutamente inaccettabili". Lo ha affermato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "Si tratta di una brutalita' contro civili che non vedeva in Europa da decenni" ha detto Stoltenberg alla Cnn riferendosi ai corpi ritrovati in una fossa comune.

Michel denuncia le "atrocita'" e chiede più sanzioni a Mosca

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha accusato l'armata russa di avere commesso "atrocita'" nella regione di Kiev, invocando maggiori sanzioni nei confronti di Mosca. "Scioccato dalle immagini ossessionanti delle atrocita' commesse dall'armata russa nella regione liberata di Kiev", ha twittato. "L'Ue aiuta l'Ucraina e le Ong a raccogliere le prove necessarie per i procedimenti dinanzi alle corti internazionali".

Gentiloni, vergogna e disonore per responsabili bucha

"Da Bucha notizie e immagini di terribili crimini di guerra. Strazio per le vittime. Vergogna e disonore per i responsabili". Lo scrive su Twitter witter il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni.

Zelensky accusa forze russe: "Genocidio in Ucraina"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accusato la Russia di essere responsabile di un "genocidio" in Ucraina per eliminare "l'intera nazione", dopo il ritrovamento di fosse comuni a Bucha. "Sì, questo e' un genocidio. L'eliminazione dell'intera nazione e del popolo ucraino. In Ucraina abbiamo cittadini di più di 100 nazionalità. Si tratta della distruzione e dello sterminio di tutte queste nazionalita'", ha detto in un'intervista all'americano canale Cbs.