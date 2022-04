Blitz israeliano in Cisgiordania, uccisi 3 jihadisti

AGI - La polizia israeliana ha ucciso 3 jihadisti palestinesi in un'operazione in Cisgiordania. Lo ha annunciato la stessa polizia. Durante l'operazione della polizia a Jenin, nel Nord della Cisgiordania occupata, per evitare l'arresto i tre militanti della Jihad hanno aperto il fuoco. Sono rimasti uccisi nella sparatoria che ne é seguita, mentre 4 soldati sono rimasti feriti. Anche il movimento islamista palestinese ha confermato la morte dei tre militanti.