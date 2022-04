A New York resta l'obbligo di mascherina per i bambini al nido

AGI - Nella Grande Mela l'obbligo di mascherina restera' al nido e alle materne per i bambini che non sono vaccinati. Lo ha deciso una corte di New York respingendo la richiesta di un avvocato di Brooklyn, che voleva togliere l'obbligo per i più piccoli. Soddisfatto il sindaco Eric Adams, che voleva mantenere la misura anti-Covid visto l'aumento dei contagi in città.

"Diremo alla gente - ha commentato il sindaco - di prendere precauzioni extra". A febbraio lo stesso Adams aveva detto che i bambini non avrebbero più indossato la mascherina a partire da lunedì 4 aprile, ma nell'ultima settimana i contagi sono passati dai 996 dei sette giorni precedenti ai 1254 di fine marzo. Il dato è ancora molto al di sotto dell'ondata da Omicron registrata a gennaio, quando la media settimanale aveva toccato i 40 mila casi.