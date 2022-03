Cipro è il nuovo hub di affari degli oligarchi ucraini

AGI - Non solo gli oligarchi russi, ma anche i ricchissimi ucraini, compreso il presidente Volodimir Zelensky, soffrono le conseguenze del conflitto in corso e sono costretti a rivedere l'organizzazione dei propri affari e utilizzare Cipro come hub per far passare il denaro. Nonostante tutti si siano affrettati a dichiarare di aver ritirato i propri capitali dalla Russia, nei fatti parte del business rimane nella Federazione russa tramite compagnie offshore e aziende prestanome.

Tra queste, secondo gli stessi media ucraini e RT News non figurano solo uomini d'affari inseriti nella lista di Forbes tra i più ricchi del mondo, ma anche lo stesso Zelensky. Un esempio sono la LLC Green Films e Platinum Film, fondate da Zelensky e uomini a lui vicini nel 2012, compagnie che si occupano della distribuzione, diritti e introiti di film e serie tv. Secondo il bilancio presentato nel 2020 le entrate ammonterebbero a 55,7 milioni di rubli (fonte Rosstat), mentre la Platinum non avrebbe presentato entrate nel 2020.

Secondo Kontor Focus le due compagnie, che risultano russe, appartengono alla Green Family Ltd con sede a Cipro, di cui Zelensky sarebbe stato azionista al 25% fino al 2019. Il presidente ucraino si è liberato della sua quota distribuendola all'amico Andrey Yakovlev della Kvartal95 e alla compagnia offshore British Virgin Appex International, ma secondo media ucraini e RT News, Zelensky attraverso uomini d'affari a lui vicini, in particolare Boris Shefirov e Timur Mindich, continua a controllare il business. I cofondatori della Kvartal95, i fratelli Shefir, vicini a Zelensky dal 1995, continuano a controllare il 15% del giro d'affari da Cipro greca.

Situazione simile per il magnate Timur Mindich, padrone della compagnia Appex con sede alle Isole Vergini. Mindich grazie ai capitali ottenuti tramite Zelensky è divenuto proprietario di oltre il 50% della Green Family. Indicato come uomo dell'oligarca Igor Kolomoisky dalla stampa ucraina, russa e tedesca, Mindich è lo stesso che fornisce alcune delle automobili e mezzi su cui Zelensky si muove. Mindich, oltre ai legami politici, culturali ed economici con Mosca è sposato con la figlia di Alla Verber, fondatrice dell'azienda orafa Mercury, vicinissima al governo russo fino alla sua morte. Secondo il blogger Sergej (Zergulio) Kolyashnykov, nonostante lo scoppio del conflitto la suocera e la moglie di Zelensky continuano a ricevere i proventi di diverse proprietà immobiliari a Mosca collocate nella zona di Tushino e Varshavskoe.