I colloqui ripartono dalla Turchia, verso ok a Ucraina nell'Ue

AGI - Le richieste della Russia sul Donbass e sulla Crimea "non sono realistiche": lo ha detto alla Cnn Ibrahim Kalin, portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, alla vigilia del nuovo round di colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina in Turchia. "I russi dovrebbero veramente cambiare le loro idee", ha aggiunto Kalin.

La Russia non chiede più la "denazificazione" all'Ucraina ed è pronta a lasciare Kiev entrare nell'Ue a condizione che rimanga non allineata militarmente: questo prevede la bozza del cessate il fuoco fra Russia e Ucraina, secondo quattro fonti del Financial Times.

Nel documento, spiegano queste fonti, da parte di Mosca non vi sono più le richieste di "denazificazione", di "smilitarizzazione" e di tutela legale della lingua russa in Ucraina, ma c'è comunque la richiesta che Kiev rinunci a ospitare basi militari straniere e abbandoni la sua ambizione di diventare membro della Nato. Le fonti, precisa il quotidiano britannico, hanno richiesto l'anonimato perché la questione "non è ancora finalizzata". Le delegazioni di Russia e Ucraina inizieranno un nuovo round di colloqui questa mattina in Turchia.