Taxista parigino fa causa a Tesla dopo un incidente mortale

AGI - Un tassista parigino, la cui Tesla Model 3 fu coinvolta lo scorso dicembre in un incidente in cui morì una persona, ha denunciato l'azienda statunitense al tribunale di Versailles per "aver messo in pericolo la vita delle persone". Lo riferisce, riporta Reuters, la legale del tassista, Sarah Saldmann. Tesla non ha commentato.

L'auto del tassista, che non si trovava in servizio, aveva investito i pedoni, un camioncino, una fila di biciclette e una campana per la raccolta del vetro prima di fermarsi. Venti persone rimasero ferite, tre delle quali in modo grave, e una morì. Il conducente, che risultò negativo all'alcol test, affermò alla polizia che il mezzo aveva accelerato improvvisamente e che i freni avevano smesso di funzionare.

Il tassista è indagato formalmente per omicidio colposo ma non è stato rinviato a giudizio.

Tesla raccoglie dati dettagliati dai sensori e dalle telecamere sui suoi veicoli e li ha già usati in passato per rispondere alle cause legali intentate per sinistri causati da presunti malfunzionamenti.