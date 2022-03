Birrificio di Leopoli passa dalla birra alle molotov

AGI - In una zona industriale della principale città dell'Ucraina occidentale, Leopoli, vicino al confine con la Polonia, i dipendenti del birrificio Pravda hanno risposto all'invasione russa passando dalla produzione di birra alle molotov. "Quando il panno è ben inzuppato, la bottiglia molotov è pronta", ha spiegato un impiegato spingendo un panno sul fondo di una bottiglia di birra riempita con una miscela di olio e benzina.

Pravda Beer Brewery in the western city of Lviv, Ukraine, has decided to contribute to the war effort by making Molotov cocktails in bottles with labels featuring images of Russian President Vladimir Putin https://t.co/wTcq7M91Hk pic.twitter.com/9u6EGJhoQh