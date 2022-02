L'allarme del sindaco di Kiev: "Impossibile evacuare, siamo circondati"

AGI - È impossibile evacuare i civili da Kiev perché la città è circondata dalle truppe russe. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale ucraina, Vladimir Klitchko, in un'intervista all'Associated Press. "Non possiamo farlo perché tutte le vie sono bloccate", ha affermato, "al momento siamo circondati".

Klitschko ha confermato la morte di nove civili tra cui un bambino e ha spiegato che il coprifuoco da lui ordinato ha lo scopo di rendere più semplice individuare i sabotatori russi.

"Stiamo dando la caccia a queste persone e sarà molto più facile se nessuno è per strada", ha spiegato Klitschko, dicendo che sei "sabotatori" russi sono stati uccisi sabato notte.

“Ho appena parlato con il presidente. Non si sentono tutti così bene", ha detto Klitschko, aggiungendo che i dipendenti del governo della città ucraina erano "scioccati ma non depressi".

"Mostriamo il nostro carattere, la nostra conoscenza, i nostri valori", ha aggiunto.

Le autorità hanno deciso di distribuire armi liberamente a chiunque fosse pronto a difendere la città e si sono create lunghe file per prenderle.

"Ad essere onesti, non abbiamo il controllo al 100%", ha affermato Klitschko, "abbiamo costruito questa difesa territoriale in un breve lasso di tempo, ma questi sono patrioti. In questo momento, la questione più importante è difendere il nostro Paese".

Il sindaco ha mostrato preoccupazione per le scorte di cibo e medicine, difficili da ricostituire, con la città circondata.

"Siamo al confine di una catastrofe umanitaria", ha detto, "in questo momento abbiamo l'elettricità, in questo momento abbiamo l'acqua e il riscaldamento nelle nostre case. Ma le infrastrutture per fornire cibo e medicinali stanno venendo distrutte”.