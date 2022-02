La Casa Bianca avverte: "Attacco possibile in ogni momento in Ucraina" 

"Vediamo ulteriori prove della disinformazione russa utilizzata per creare pretesti a un possibile attacco all'Ucraina", le cosiddette "false flag". Lo scrive sul suo profilo Twitter il portavoce del dipartimento di stato degli Stati Uniti Ned Price. "Oggi, la gente del posto a Donetsk ha testimoniato una situazione di calma, contraddicendo le notizie russe di un'autobomba", ha scritto Price.

We are seeing more evidence of Russian disinformation being used as pretext for a potential Russian attack on Ukraine. Today, locals in Donetsk reported calm despite Russian claims of a car bomb. https://t.co/TpxzqDUJAo