In Africa la Russia suona la musica di Wagner

AGI - La presenza dei mercenari di Mosca rappresenta per Vladimir Putin la guarnigione di "sfondamento" nella sua politica di espansione in Africa. Non è un mistero che la Russia stia cercando di tornare agli antichi fasti dell'Unione Sovietica e non lo fa impegnandosi direttamente sul campo militare, quello dove si combatte, ma inviando la Wagner che per Mosca fa il lavoro sporco. Lo si vede in maniera evidente, per esempio, nella Repubblica Centrafricana, che è diventata la base operativa russa in Africa centrale.

Li' i mercenari combattono a fianco delle truppe regolari e sostengono il regime. La guardia presidenziale è tutta nelle mani del Cremlino, cosi' come i consiglieri del ministero della Difesa. Il Centrafrica è diventata una sorte di portaerei nel mezzo dell'Africa che funziona come trampolino di lancio per l'espansionismo russo. Già nel passato questo paese ha avuto questa funzione, con la presenza di numerose basi della Francia, ex potenza coloniale, almeno fino alla metà degli anni Novanta del secolo scorso.

Ora la storia è molto diversa e, come è normale che sia, Putin nega tutto. Si limita a spiegare che l'intervento russo in Africa riguarda la fornitura di armi e l'addestramento militare. Ma ogni evidenza porta da un'altra parte. Lo si sta vedendo in maniera plastica in Mali, dove il sentimento prevalente è quello filo russo. Così come in Burkina Faso dove si sono viste manifestazioni a sostegno dei golpisti, con la gente in piazza che sventolava le bandiere di Mosca.

L'Africa, per Putin, è diventato uno degli scenari privilegiati della sua competizione con il mondo occidentale. Lo fa, appunto, attraverso la fornitura di armi e con il sostegno dell'industria bellica, come in Sudan terzo produttore di armi nel continente africano dopo Egitto e Sudafrica. Per raggiungere i suoi obiettivi, il Cremlino utilizza non solo i normali canali diplomatici ma anche strumenti non "convenzionali": i famigerati mercenari della Wagner e la propaganda attraverso i social network, come accade in altre parti del mondo. E funziona.

Il mistero intorno al Gruppo Wagner

Ciò che si sa è che nasce intorno al 2013 con il nome di Corpi Slavi. Il loro fondatore è l'ex colonnello dei servizi segreti militari Dmitry Utkin. Insieme a un piccolo contingente di ex appartenenti alle forze speciali russe, Utkin si schiera in Siria a protezione delle infrastrutture strategiche per la Russia e per il governo siriano di Bashar al Assad. I mercenari non ottengono grandi risultati e ben presto rientrano in patria. Qui Utkin rifonda l'organizzazione ribattezzandola Gruppo Wagner in onore del compositore tedesco (Utkin ha forti simpatie naziste).

È l'incontro con Yevgeny Prigozhin, oligarca con interessi nei comparti dell'alimentazione, dell'estrazione mineraria e nel mondo della gestione dei dati informatici, che fa compiere al Gruppo Wagner il salto di qualita'. Prigozhin è legato a doppio filo a Putin che lo utilizza per portare a termine "operazioni delicate". I mercenari di Utkin vengono quindi impiegati in Ucraina e a sostegno dei separatisti della Repubblica separatista di Luhansk. Poi di nuovo in Siria, dove si affiancano alle forze di Bashar al Assad.

Il momento più tragico avviene nel febbraio 2018 a Deir ez-Zor, quando un centinaio di uomini viene ucciso in un raid americano nei pressi del villaggio di al-Isba durante gli scontri con le forze curde dell'Sdf. Le imprese compiute in tre anni di guerra, permettono a Prigozhin di passare all'incasso. Un incasso chiamato Africa, dove, nel frattempo, la Russia sta conducendo una delicata partita per recuperare spazi di influenza.

Mosca cerca di stringere rapporti con numerosi Paesi offrendo assistenza militare in cambio di risorse minerarie. Ma in modo informale. Un gruppo di uomini viene quindi inviato in Sudan. Vengono schierati a protezione del presidente Omar al Bashir e come presidio sul confine con il Sud Sudan. In cambio, i mercenari russi ricevono la gestione di alcuni impianti minerari. Un'operazione molto simile avviene anche nella Repubblica Centrafricana, dove nel luglio 2018 vengono uccisi tre giornalisti russi che indagavano proprio sulle operazioni di Prigozhin. Il magnate russo farebbe affari con almeno dieci Paesi, tra i quali Repubblica democratica del Congo, Madagascar, Angola, Guinea, Guinea-Bissau, Mozambico e Zimbabwe. Uomini del Gruppo Wagner sono stati incorporati nelle milizie di Khalifa Haftar in Libia.

Il resto è storia recente

L'arrivo in Centrafrica, tuttavia, rappresenta, uno spartiacque per Mosca. Le armi russe fanno gola un po' a tutti: Mali, Niger, Ciad, Burkina Faso e Mauritania hanno lanciato appelli a Mosca perché aiuti le loro forze di sicurezza a combattere il terrorismo, appelli che hanno avuto risposte positive. Tutto ciò piace molto al Cremlino e preoccupa enormemente l'occidente che sta perdendo posizioni strategiche.

L'opzione di Mosca è quella di rafforzare la presenza militare per poi passare all'incasso, anche in termini di risorse naturali. L'interesse militare si giustifica, inoltre, con il fatto che il Cremlino è consapevole della sua marginalità nei mercati africani e di non poter competere con l'espansionismo cinese.

Le armi, quelle vere, per Mosca, tuttavia, funzionano ancora. Ma è del tutto evidente che l'aiuto militare è subordinato, nel futuro, ad avere un ruolo anche nello sfruttamento delle materie prime. Non a caso il paradigma di collaborazione con l'Unione africana - emerso nel forum Russia-Africa - che Putin vuole, mira a migliorare i rapporti esistenti, rafforzare i legami diplomatici e aumentare la sua presenza economica nel continente, per avvicinarsi agli elevati livelli di scambi commerciali che gia' caratterizzano Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Turchia, Europa e Stati Uniti.

La retorica di Putin definisce la sua agenda per l'Africa "positiva" e si contrappone, a detta sua, ai "giochi geopolitici" degli altri, spiegando che la Russia non è interessata a depredare la ricchezza dell'Africa, ma a lavorare a favore di una cooperazione "civilizzata". Parola, questa, già usata da coloro che hanno colonizzato il continente. Dal punto di vista economico, non e' da trascurare, la presenza in Namibia dove la Russia è impegnata nell'estrazione dell'uranio e in Angola nel settore diamantifero.

Da qui, dall'Africa, Putin vuole ripartire per lanciare la sua sfida e tornare a vantare il ruolo di potenza mondiale. Ma la "prudenza" sta caratterizzando la presenza russa. Putin non arriverà a schierare l'esercito regolare e per questo si avvale di mercenari della Wagner, che fa il bello e cattivo tempo un po' ovunque, in particolare nella Repubblica Centrafricana che, di fatto, è governata proprio dai russi. Il Mali, dopo il ritiro delle truppe occidentali, rappresenta una vittoria significativa per Putin che è riuscito a ridimensionare l'impero francese.