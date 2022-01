Lo zoo di Atlanta annuncia la morte di Ozzie, il gorilla più anziano del mondo

AGI - Lo zoo di Atlanta ha annunciato la morte di Ozzie, il gorilla maschio più anziano del mondo, deceduto all'età di 61 anni nel recinto degli animali della Georgia. Ozzie è stato il terzo gorilla più anziano del mondo, dopo due femmine: Fatou, 64 anni, che vive allo zoo di Berlino, e Helen, 63 anni, che appartiene allo zoo di Louisville (Kentucky, Stati Uniti).

Ozzie aveva iniziato a mostrare segni d'inappetenza giovedì scorso e questa settimana ha manifestato gonfiore al viso, debolezza e incapacità di mangiare o bere, secondo una dichiarazione dello zoo, che prevede di eseguire un'autopsia.

The world’s oldest male gorilla and the third-oldest gorilla in the world has died at the age of 61.



Ozzie was “found deceased by his care team” on Tuesday, Zoo Atlanta said. His cause of death is not yet known.https://t.co/ZU3ljnNHQO