Da lunedì la Scozia toglie la maggior parte delle restrizioni anti-Covid

AGI - Da lunedì prossimo la Scozia allenterà la maggior parte delle misure anti-Covid ancora in vigore. Lo ha annunciato il governo in seguito a una riduzione "significativa" del numero di nuovi casi. Riapriranno le discoteche, potranno di nuovo essere organizzati grandi eventi all'interno e non ci saranno più restrizioni nei bar e nei ristoranti.

I cittadini sono tuttavia stati invitati a restare prudenti, a continuare a lavorare da casa e a indossare le mascherine. I pass vaccinali restano comunque richiesti per i grandi eventi. La premier Nicola Sturgeon ha affermato che i dati "ci fanno essere fiduciosi sul fatto che abbiamo voltato pagina con l'ondata Omicron". Nel Paese sono in calo sia i ricoveri ordinari che quelli in terapia intensiva.