In una settimana 32 mila contagi nelle case di riposo, è record per gli Usa

AGI - I contagi stanno aumentando di nuovo nelle case di cura statunitensi a causa dell'onda Omicron, arrivando alla cifra record di 32 mila nella scorsa settimana, e portando a nuove restrizioni sulle visite dei familiari e a un maggior pressing per le vaccinazioni.

Le case di cura erano state l'epicentro mortale della pandemia all'inizio della pandemia poi l'avvio della campagna di vaccinazione massiccia ha permesso a molte strutture di riaprire i visitatori. Ma ora la variante estremamente contagiosa sta dando loro una battuta d'arresto.

Secondo i dati ufficiali di CDC, Le case di cura hanno riportato un numero quasi-record di circa 32.000 casi di Covid-19 tra i residenti nella settimana terminata il 9 gennaio, un aumento di sette volte rispetto al mese precedente. Sempre nella stessa settimana, è stato registrato un totale di 645 decessi legati al COVID-19 tra i residenti, in aumento del 47% rispetto al periodo precedente. E si teme che i decessi possano aumentare molto di più prima della fine del picco.

Nonostante i numeri in aumento, la situazione non è così terribile come nel dicembre 2020, quando i decessi settimanali nelle case di cura raggiunsero circa 6.200. Gli esperti attribuiscono i tassi di vaccinazione attualmente elevati tra i residenti delle case di cura: sempre secondo i dati del CDC; circa l'87% è completamente immunizzato.