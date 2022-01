Accoltellamento multiplo a Tokyo durante gli esami di ammissione all'Università

AGi - Tre persone sono state ferite in un accoltellamento vicino a un'università di Tokyo, tra cui due studenti. Lo ha riferito l'emittente pubblica NHK. Le tre vittime sono state portate in ospedale dopo aver ricevuto tagli alla schiena intorno alle 8:30 ora locale (23:30 italiane). Le loro vite non sono in pericolo, secondo fonti della polizia, che ha arrestato un ragazzo di 17 anni.

L'incidente ha avuto luogo nel campus principale dell'Università di Tokyo nel distretto di Bunkyo durante il primo dei due giorni di esami di ammissione all'università. Due dei feriti sono studenti delle scuole superiori, un ragazzo e una ragazza di 18 anni, che stavano facendo gli esami. Circa 3.700 persone sono registrate per sostenere la prova che è proseguita nonostante l'incidente.

Più di 530.000 persone si sono registrate a livello nazionale per i test di ammissione. La terza vittima è un uomo di 72 anni che era sul posto ed è stato gravemente ferito. Il sospettato dell'assalto, uno studente di Nagoya (centro) che non conosceva le vittime, è stato arrestato sulla scena per tentato omicidio.

Il sospettato, che era in possesso dei coltelli prelevati dalla sua residenza, avrebbe detto agli agenti che non stava andando bene negli studi e intendeva "causare un incidente". Poco prima dell'attacco, il giovane arrestato ha appiccato un incendio in una stazione della metropolitana Todaimae vicino al campus, che è stato spento un'ora dopo.

L'attacco di oggi è l'ultimo di una serie di recenti incidenti con coltelli nel paese asiatico. Lo scorso fine settimana un uomo ha tenuto il direttore di un ristorante sotto la minaccia di un coltello per diverse ore fino a quando l'uomo e' riuscito a essere salvato attraverso la porta sul retro: in quel caso non sono stati riportati feriti.

Lo scorso novembre, un uomo vestito da Joker ha ferito 17 persone accoltellandone diverse e dando loro fuoco all'interno di un treno di Tokyo per Halloween, ispirato da un incidente su un'altra linea ferroviaria della capitale in agosto in cui un uomo ha ferito dieci persone in un altro attacco con coltello. Poco prima, a metà ottobre, due uomini erano stati accoltellati alla stazione di Ueno a metà ottobre in un apparente attacco casuale, e altre due persone sono state ferite dopo che un uomo ha spruzzato acido in faccia a un ex conoscente, sempre nella capitale.