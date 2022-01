Gli Usa non chiudono nonostante il milione di casi in 24 ore

AGI - Il presidente Usa, Joe Biden, ha detto che gli americani vaccinati dovrebbero "preoccuparsi" per Omicron ma "non allarmarsi" perché è "altamente improbabile" che le persone vaccinate si ammalino gravemente a causa della variante Omicron del Covid-19.

Il presidente ha aggiunto invece che le persone non vaccinate hanno qualche motivo per allarmarsi e ha insistito perché tutti approfittino del vaccino gratis e delle dosi di richiamo: tra costoro, "alcuni moriranno e moriranno inutilmente" ha detto il capo della Casa Bianca nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno registrato più di 1 milione di casi di contagio in 24 ore.

Il presidente Usa, Joe Biden, ha esortato i genitori di bambini non vaccinati a farli vaccinare aggiungendo che le scuole dovrebbero rimanere aperte nonostante l'impennata di nuovi casi di Covid causata dalla variante Omicron.

"Per favore, fate vaccinare i vostri figli se non lo avete ancora fatto. Pensate al loro interesse", ha affermato il presidente.

"E per i bambini che sono troppo piccoli per ricevere il vaccino, vi suggerisco di circondarli di persone vaccinate". "

A questo punto non abbiamo alcun motivo di pensare che Omicron sia peggiore per i bambini rispetto alle varianti precedenti", ha concluso Biden, che ha ricevuto alla Casa Bianca il team di risposta alla pandemia da Covid-19.

Usa raddoppiano ordini antivirale Pfizer

Gli Usa hanno raddoppiato, da 10 a 20 milioni, gli ordini della pillola antivirale contro il Covid-19 della Pfizer, che saranno consegnate "nei mesi avvenire": lo ha reso noto il presidente Joe Biden, che ha incontrato alla Casa Bianca il team di risposta alla pandemia.

Il mese scorso, la Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato la pillola antivirale di Pfizer, il Paxlovid, la prima pillola antivirale contro il Covid-19 autorizzata negli Usa; i malati possono assumerla a casa, per cercare di evitare di aggravarsi e venire ricoverati in ospedale.

"Forse ne avremo bisogno di ancora di più, questa è la stima di cui necessitiamo ora", ha spiegato Biden.

"Abbiamo già fatto l'ordine più corposo al mondo, ora lo raddoppieremo. Queste pillole ridurranno drasticamente i ricoveri e i decessi, sono un 'game changer' e hanno il potenziale di ridurre drasticamente l'impatto del Covid-19 sul Paese e sulla gente".