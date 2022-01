Negli Usa più di un milione di casi Covid in 24 ore

AGI - Gli Stati Uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore più di un milione di casi di Covid a causa della rapida diffusione della variante Omicron. Le infezioni registrate sono 1.042.000, anche se una parte dei dati riguarda il fine settimana appena trascorso. Tuttavia, il precedente record in un solo giorno era di 591.000 contagi, registrato giovedì scorso. Rispetto a quella data i contagi sono quindi raddoppiati e sono quadruplicati in poco piu' di una settimana.

Anche l'attrice e presentatrice stratunitense Whoopi Goldberg è risultata positiva al Covid e presenta sintomi "molto, molto lievi". Lo ha rilevato la sua compagna sul set di "The View", Joy Behar. La star 66enne è ricordata per il suo ruolo in "Ghost", al fianco di Demi Moore e Patrick Swayze, e per la sua interpretazione da protagonista nelle commedie "Sister Act" e "Sister Act 2".