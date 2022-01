È scoppiato un incendio nella sede del Parlamento sudafricano a Città del Capo

AGI - Un vasto incendio è scoppiato nella sede del Parlamento del Sudafrica, a Città del Capo. Sui social in queste ore circolano diverse immagini in cui si vede una colonna di fumo alzarsi dall'edificio. Al momento non si sa quale sia la causa dell'incendio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco.

Emerging: Video shows fire burning on campus of Houses of Parliament of South Africa in Cape Town pic.twitter.com/RNHVNkMOGW

Le fiamme, attualmente, "sono sotto controllo solo in parte" e sono state segnalate "diverse crepe nei muri dell'edificio". Lo ha detto un portavoce dei servizi di emergenza di Città del Capo all'AFP. "Il tetto ha preso fuoco e anche l'edificio dell'Assemblea Nazionale è in fiamme", ha ricostruito il portavoce.

#BREAKING: Firefighters are battling a large fire that has ripped through the Houses of Parliament in Cape Town, South Africa



"There have been reports of some walls showing cracks, which could indicate a collapse” Jermaine Carelse, of CT fire servicepic.twitter.com/LZTNH0Dzmu